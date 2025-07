La bimba era con i nonni poi è scomparsa | attimi d' angoscia in paese

piccola si è perduta tra le vie di Idro, scatenando un'ondata di angoscia tra i residenti e le autorità locali. In un pomeriggio sospeso tra speranza e paura, l'intera comunità ha iniziato a cercarla con fervore, in un tentativo di riportare il sorriso sui volti di nonni e genitori. La sparizione di questa dolce bambina ha acceso i riflettori sulla sicurezza dei più piccoli, ricordandoci quanto sia fragile la loro innocenza.

Una mattina come tante a Idro, tra il profumo del caffè nei bar e il via vai allegro del mercato settimanale. Ma per una bambina olandese di appena tre anni si è trasformata in un'avventura un po' troppo movimentata. Allontanatasi dal bar dove i nonni si erano fermati a fare colazione, la. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

