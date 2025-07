La Polizia locale di Cormano ferma quattro abusivi con precedenti

La sicurezza a Cormano è stata rafforzata nelle ultime ore grazie all'azione tempestiva della Polizia Locale, che ha fermato quattro soggetti abusivi con precedenti penali. In soli due giorni, gli agenti hanno intercettato e neutralizzato situazioni potenzialmente rischiose nella zona di via Eritrea, al confine con il Parco della Balossa. Questo intervento dimostra l’impegno costante delle forze dell’ordine nel garantire un ambiente più sicuro per tutti i cittadini, rafforzando così la fiducia nella comunità.

Quattro abusivi fermati dagli agenti della Polizia locale di Cormano nel giro di appena due giorni nella zona di via Eritrea, al confine con il Parco della Balossa. In due diverse operazioni di sicurezza urbana, i vigili del Comando di via dei Giovi hanno prima, martedì, scoperto e bloccato tre giovani tunisini, che stazionavano al

