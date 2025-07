Calciomercato Inter le idee dei nerazzurri per la propria trequarti | il punto dei meneghini in vista della prossima stagione

Il calciomercato dell’Inter si infiamma, ma le idee per rafforzare la trequarti nerazzurra restano avvolte nel mistero. Nonostante le voci di addio, nessuna trattativa concreta per Calhanoglu e Frattesi è ancora partita: scenari in continuo movimento. I tifosi interisti attendono con ansia novità ufficiali, mentre i meneghini continuano a pianificare il futuro. La domanda è: quali saranno le prossime mosse dei nerazzurri in vista della prossima stagione?

Non si ferma la giostra del Calciomercato Inter, ad oggi nessuna trattativa per Calhanoglu e Frattesi: scenario in evoluzione. Nonostante le voci di un possibile addio nel calciomercato Inter, al momento non è stata avviata nessuna trattativa per Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco, che aveva visto la sua permanenza in bilico durante l’era di Simone Inzaghi, sembra destinato a rimanere in nerazzurro. Dopo il turbinio di speculazioni, con il Galatasaray in prima fila per un suo ritorno in Turchia, la situazione si è stabilizzata. L’ex Milan Calhanoglu non ha mai esplicitamente chiesto di essere ceduto, e la dirigenza dell’Inter non ha avviato alcuna trattativa concreta, segno che la permanenza del giocatore, almeno per il momento, sembra la strada preferita. 🔗 Leggi su Internews24.com