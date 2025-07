Massiccio attacco russo su Kyiv | due morti e 13 feriti

La città di Kyiv si è svegliata sotto il fragore di un violento attacco russo, con due vite spezzate e 13 persone ferite. L'amministrazione militare e il sindaco Klitschko lanciano l'allarme: incendi, caos e paura tra i residenti che trovano rifugio nei tunnel della metropolitana. La tensione cresce mentre le esplosioni continuano a scuotere la capitale. Si tratta di un episodio che ribadisce quanto sia fragile la pace in questa regione, ricordandoci l’importanza della resilienza e della speranza.

Due persone sono state uccise e 13 ferite in un massiccio attacco russo su Kyiv nella notte tra mercoledì e giovedì. Lo ha reso noto l’amministrazione militare della capitale ucraina. Il sindaco Vitali Klitschko ha riferito di incendi in diversi quartieri causati dalla caduta di detriti, mentre i residenti si sono rifugiati nei tunnel della metropolitana. Forti esplosioni hanno illuminato il cielo per ore, tra i lampi delle difese antiaeree. Si tratta del secondo attacco di ampia scala in meno di 48 ore: mercoledì Mosca aveva già colpito con il più intenso bombardamento dall’inizio della guerra, uccidendo almeno un civile. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Massiccio attacco russo su Kyiv: due morti e 13 feriti

