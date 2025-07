Stordirono e uccisero la madre | ergastolo definitivo per le figlie di Laura Ziliani e il loro amante

Paola e Silvia Zani e Mirto Milani sono stati condannati all'ergastolo definitivamente per l'omicidio della madre e suocera Laura Ziliani avvenuto a Temù (Brescia) a maggio 2021. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Uccisa dalle figlie e dal loro amante, ergastolo definitivo per la morte di Laura Ziliani - I tre prima stordirono con benzodiazepine la donna, poi la soffocarono a mani nude e infine, una volta uccisa, la seppellirono in una buca scavata vicino al fiume Oglio ... msn.com scrive