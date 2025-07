Roma giallo su morte Adriano Gneo | cade da terrazza durante lite e muore si indaga per omicidio

Roma si trova al centro di un mistero avvolto nel giallo: Adriano Gneo, 48 anni, è morto il 2 luglio scorso sotto la sua abitazione di Grotte Celoni, precipitando da una terrazza durante un litigio. Le indagini, condotte dalla procura di Roma, puntano a chiarire se si sia trattato di un tragico incidente o di un omicidio. La vicenda resta avvolta dal mistero, alimentando interrogativi e tensione tra i residenti del quartiere.

E’ giallo sulla morte di un uomo di 48 anni, di nome Adriano Gneo, trovato morto il 2 luglio scorso intorno alle 18, sotto la sua abitazione in via Pietro Cardella 18, nel quartiere di Grotte Celoni, a Roma. Secondo quanto apprende l’agenzia LaPresse, per gli investigatori, coordinati dalla sostituta procuratrice della Repubblica della procura di Roma, Claudia Alberti, che indagano per omicidio, prima di cadere nel vuoto, la vittima avrebbe avuto una violenta lite con un uomo, che lo avrebbe rincorso fino alla terrazza condominiale da dove poi è precipitato, forse nel tentativo di fuggire dalla furia del suo aggressore. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, giallo su morte Adriano Gneo: cade da terrazza durante lite e muore, si indaga per omicidio

