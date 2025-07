Uccisa sullo yacht di lusso alle Bahamas | Paige Bell trovata morta prima del suo 21° compleanno

Una tragedia scuote le Bahamas: Paige Bell, giovane e stimata membro dell'equipaggio di uno yacht di lusso, è stata trovata morta prima del suo 21° compleanno. La sua scomparsa ha sconvolto la comunità, mentre un uomo di 39 anni è stato arrestato con l’accusa di omicidio. Chi era davvero Paige? E cosa si cela dietro questa tragica vicenda? Continua a leggere.

La giovane Paige Bell era uno dei membri dell'equipaggio del 'Far From It', ancorato al porto di Harbour Island. Arrestato un 39enne messicano, ferito e accusato di omicidio. La quasi 21enne era considerata una ragazza brillante e amata da tutti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: paige - bell - uccisa - yacht

Uccisa sullo yacht di lusso alle Bahamas: Paige Bell trovata morta prima del suo 21° compleanno; Omicidio sullo yacht extra-lusso, la 20enne Paige Bell trovata morta nella sala motori: è giallo. Fermato un u.

Uccisa sullo yacht di lusso alle Bahamas: Paige Bell trovata morta prima del suo 21° compleanno - La giovane Paige Bell era uno dei membri dell'equipaggio del 'Far From It', ancorato al porto di Harbour Island ... Riporta fanpage.it

Omicidio sullo yacht extra-lusso, la 20enne Paige Bell trovata morta nella sala motori: è giallo. Fermato un uomo - La ventenne Paige Bell, parte dell'equipaggio dello yacht di lusso "Far From It", è stata trovato morta a borde dell'imbarcazione su cui lavorava mentre la barca ... Come scrive msn.com