Auto prende fuoco in autostrada traffico bloccato nella notte e vigili del fuoco in azione

Una scena di caos e tensione: un'auto in fiamme nella galleria Massimo Risso ha paralizzato il traffico sulla A26, richiedendo l'intervento urgente dei vigili del fuoco. Attimi di puro terrore e lavoro intenso per mettere in sicurezza la zona e ripristinare la viabilità . La notte si è trasformata in un susseguirsi di azione e solidarietà , mentre si cerca di fare luce sulle cause di questo drammatico episodio.

Attimi di paura e notte di lavoro per i vigili del fuoco a causa dell'incendio di un'auto sull'autostrada A26. Il mezzo ha preso fuoco per motivi da chiarire verso l'1,30 all'interno della galleria Massimo Risso, tra Mele e il Fado, in direzione nord e il traffico è rimasto bloccato, con una. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: fuoco - auto - autostrada - bloccato

Dà fuoco all’auto dei vigili a Montesilvano: caos, paura e indagini in corso - Un incendio doloso scuote Montesilvano, colpendo un’auto della polizia locale e scatenando il panico tra cittadini e turisti.

INCENDIO IN AUTOSTRADA https://www.sr71.it/2025/07/07/camion-a-fuoco-in-a1-tratto-autostradale-bloccato-intervenuta-anche-una-squadra-del-comando-di-arezzo/ Vai su Facebook

Auto prende fuoco in autostrada, traffico bloccato nella notte e vigili del fuoco in azione; Incendio in autostrada: camion a fuoco. Interrotta e poi riaperta l’A1; Vasto. Auto a fuoco sull'A14: mezzo distrutto, traffico bloccato e code.

A26, auto in fiamme nella notte in galleria - Intervento dei vigili del fuoco nella notte lungo la A26 a causa di un'auto andata in fiamme all'interno della galleria Risso. Scrive primocanale.it

Incidente in autostrada: scontro contro guardrail, vigili estraggono una persona dall’abitacolo - IncidenteDrammaticoSuA1 – Non crederete come i vigili del fuoco hanno estratto una donna dalle lamiere in un schianto da brividi! Come scrive lacronacadiroma.it