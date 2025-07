francia e gb si coordinano su deterrenza nucleare

Francia e Regno Unito rafforzano la loro alleanza nucleare, segnando una svolta strategica nella sicurezza europea. Durante una visita di Stato nel Regno Unito, leader di entrambe le nazioni firmeranno una dichiarazione storica che ufficializza l’indipendenza dei loro deterrenti atomici, pur sottolineando la possibilità di coordinarli per proteggere il continente da minacce estreme. Questa mossa apre nuovi orizzonti di collaborazione tra due potenze nucleari, segnando un passo decisivo verso una difesa comune più forte e coesa.

Francia e Regno Unito sono pronte a “coordinare” la loro deterrenza nucleare e a proteggere l’Europa da qualsiasi “minaccia estrema”. Durante una visita di Stato nel Regno Unito, il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro britannico Keir Starmer firmeranno oggi una nuova dichiarazione, che “affermerĂ per la prima volta che i rispettivi deterrenti dei due paesi sono indipendenti ma possono essere coordinati”, hanno affermato il Ministero della Difesa britannico e la presidenza francese aggiungendo che “non esiste una minaccia estrema per l’Europa che non provocherebbe una risposta da parte di entrambi i Paesi”. 🔗 Leggi su Lapresse.it