Maxi operazione antimafia a Napoli | 25 arresti per traffico di droga e armi

Una vasta operazione antimafia scuote Napoli: dalla prima mattina, oltre 25 persone sono finite in manette nel cuore di un blitz contro un potente clan dedito al traffico di droga e armi. Questa missione, frutto di un'azione coordinata tra forze dell'ordine, mira a smantellare un'organizzazione criminale radicata sul territorio. La lotta alla mafia non si ferma: il nostro impegno continua per rendere le strade più sicure e sconfiggere il crimine organizzato.

È in corso dalle prime ore di questa mattina una vasta operazione della Polizia di Stato, che sta eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 25 persone ritenute gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione, nonché detenzione e porto abusivo di armi . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Maxi operazione antimafia a Napoli: 25 arresti per traffico di droga e armi

In questa notizia si parla di: operazione - traffico - armi - maxi

Traffico internazionale di droga e riciclaggio: maxi operazione tra Italia e Albania - Dalle prime luci dell’alba, scoppia una vasta operazione tra Italia e Albania contro il traffico di droga, riciclaggio e abuso d’ufficio.

PROVINCIA di LECCE Maxi operazione dei Carabinieri della Compagnia di Campi Salentina con il supporto del N.A.S. di Lecce e del Nucleo Cinofili di Modugno. Arresti, denunce e sanzioni per traffico di droga, possesso di armi illegali, guida in stato di e Vai su Facebook

Casa abusiva con droga e armi, sgominato clan legato alla ’ndrangheta: al comando c’era “lo zio”; Mafia, estorsioni, armi e traffico di droga: 17 arresti in Puglia; Maxi operazione antimafia tra Canosa di Puglia e Bari, raffica di arresti: giostrai vittime di estorsioni.

Maxi blitz antimafia all’alba, 200 carabinieri per fermare droga, estorsioni e un traffico di armi da guerra, 38 arresti - Oltre che nel Capoluogo etneo, anche nelle province di Siracusa, Enna, Asti, Agrigento, Caltanissetta, Napoli, Pavia e Palermo. blogsicilia.it scrive

Maxi operazione antimafia con 38 misure cautelari in tutta Italia. C'è anche Asti - A Catania Maxi operazione antimafia dei Carabinieri nei confronti di appartenenti all’organizzazione mafiosa dei "Santapaola- Da rainews.it