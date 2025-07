Calciomercato Jashari al Milan? Le parole del Bruges alla stampa belga

Il sogno di tanti tifosi rossoneri potrebbe diventare realtà: Ardon Jashari, giovane promessa del Bruges, è nel mirino del Milan. Tuttavia, le parole provenienti dalla stampa belga rivelano come il Bruges stia facendo di tutto per frenare questa possibile operazione estiva. La sfida tra club si infiamma: riuscirà il Milan a conquistare il talento di Jashari prima che sia troppo tardi? Resta da vedere quale sarà il prossimo capitolo di questa intensa telenovela di calciomercato.

Ardon Jashari dal Bruges al Milan in questa sessione estiva di calciomercato? I belgi stanno facendo di tutto per evitare che questo accada. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato, Jashari al Milan? Le parole del Bruges alla stampa belga

In questa notizia si parla di: calciomercato - jashari - milan - bruges

Calciomercato Milan, si tratta per Jashari: incontro decisivo, ecco cosa manca - Il calciomercato del Milan entra nel vivo: si avvicina un incontro decisivo con Ardon Jashari, giovane talento da seguire con attenzione.

#Milan, attesa snervante per la risposta del #Bruges all'offerta per #Jashari https://calciomercato.com/liste/milan-attesa-snervante-per-la-risposta-del-bruges-all-offerta-per-jashari/blt80491bb516a4b872… Vai su X

#Calciomercato #Milan, guerra di nervi per #Jashari: il Bruges tira la corda Vai su Facebook

Milan, attesa snervante per la risposta del Bruges all'offerta per Jashari; Jashari vuole solo il Milan: giocatore e club aspettano il via libera del Club Bruges; Calciomercato Milan, rabbia con il Bruges per Jashari. Thiaw dice no al Como.

Calciomercato Milan, rabbia con il Bruges per Jashari. Thiaw dice no al Como - In via Aldo Rossi continuano ad aspettare la risposta del Bruges all’offerta da 37 milioni di euro e aleggia un certo ... Si legge su msn.com

le parole del bruges - Se un top club presenta un’offerta adeguata, allora il trasferimento si può fare". Lo riporta gazzetta.it