Fermana telenovela infinita Tutti i dubbi sul futuro gialloblù

La Fermana si trova ancora nel limbo, tra speranze e incertezze, mentre aspetta l'ok del tribunale per la ristrutturazione del debito. Un passaggio cruciale che potrebbe segnare il destino della squadra nella prossima stagione, anche se tecnicamente non è un obbligo. La tensione cresce: il futuro gialloblù dipende da questa decisione, lasciando tutti con il fiato sospeso in attesa di una risposta decisiva.

Ancora una giornata di transizione passata aspettando notizie che non arrivano in casa Fermana, sempre in attesa che si concretizzi l’ok da parte del tribunale per l’omologa alla ristrutturazione del debito in vista della prossima stagione. Passaggio non obbligato – tecnicamente la squadra si può iscrivere all’ Eccellenza anche senza l’arrivo del parere favorevole – ma senza dubbio fondamentale per il futuro immediato e prossimo della società . E’ evidente che si tratta ormai di una partita che si gioca non su un solo tavolo, ma che si è aperta a più situazioni. La principale è quella saldamente in mano alla famiglia Simoni, proprietaria della totalità delle quote della società , e che dunque ha il pallino fra le dita per decidere il futuro gialloblù. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fermana, telenovela infinita. Tutti i dubbi sul futuro gialloblù

In questa notizia si parla di: fermana - telenovela - infinita - tutti

Fermana, telenovela ristrutturazione del debito agli sgoccioli - La Fermana si avvicina a un importante traguardo: l’omologa della ristrutturazione del debito, prevista per il 7 luglio.

Fermana, telenovela infinita. Tutti i dubbi sul futuro gialloblù; Fermana-Bugiardini sfida infinita: dalla lotta per la B sino in Promozione, ora l’ultimo sangue; Mirko Savini è il nuovo allenatore della Fermana: ha vestito il gialloblu da calciatore nei primi anni 2000.

Fermana, telenovela infinita. Tutti i dubbi sul futuro gialloblù - Ancora una giornata di transizione passata aspettando notizie che non arrivano in casa Fermana, sempre in attesa che si concretizzi l’ok da parte del tribunale per l’omologa alla ristrutturazione del ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Fermana, telenovela ristrutturazione del debito agli sgoccioli - L’attesa di queste ore è proprio per l’omologa in casa Fermana visto che le ultime notizie indicano proprio la ... Scrive msn.com