Acconto IMU non pagato | gli importi 2025 di sanzioni e interessi

Se hai dimenticato di pagare l'acconto IMU 2025, sappi che potresti affrontare sanzioni e interessi sugli importi non versati. Il 16 giugno 2025 è scaduto il termine per la prima rata, e le somme non pagate possono accumulare costi aggiuntivi. È fondamentale agire tempestivamente per evitare ulteriori penalità . Scopri subito come regolarizzare la tua posizione e minimizzare gli effetti di eventuali omissioni o ritardi.

Il 16 giugno 2025 è scaduto il termine per il versamento della prima rata dell’IMU 2025, l’imposta sugli immobili. I soggetti passivi privati tenuti al pagamento dell’imposta liquidano gli importi dovuti a mezzo modello F24 (telematico o cartaceo), bollettino postale o piattaforma PagoPA (in attesa dell’apposito DM attuativo). Trattandosi di somme che vengono autoliquidate dai contribuenti possono verificarsi ipotesi di omessi o tardivi versamenti. Analizziamo in dettaglio a quanto ammontano, in questi casi, sanzioni e interessi se si ricorre all’istituto del ravvedimento operoso. Indice. Le date per il versamento dell’IMU. 🔗 Leggi su Leggioggi.it © Leggioggi.it - Acconto IMU non pagato: gli importi 2025 di sanzioni e interessi

In questa notizia si parla di: importi - acconto - pagato - sanzioni

IMU 2025, ravvedimento e sanzioni: cosa fare in caso di ritardo e controllo fiscale Superata la prima scadenza per il versamento dell’acconto per il tributo locale si pone il tema della regolarizzazione autonoma delle eventuali violazioni, segnatamente di quelle Vai su Facebook

IMU, acconto pagato in ritardo? Come mettersi in regola e sanzioni; Imu, acconto 2025: come evitare sanzioni se non si è pagato entro il 16 giugno. Come funziona il ravvedimento; Ridimensionate le sanzioni per il tardivo acconto IVA.

730/2025 a debito non pagato: conseguenze per il contribuente - Se il contribuente presenta il modello 730/2025 a debito, ma non paga gli importi dovuti nei termini, cosa succede? money.it scrive

Acconto IMU non pagato/ Nuove percentuali per la sanzione: listino completo - Sanzioni per l’acconto IMU non pagato (aggiornamento 2025) Se dopo il 16 giugno l’acconto IMU non è stato pagato, al contribuente verrà applicata una sanzione che, come già accennato, la ... Da ilsussidiario.net