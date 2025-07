Andrea Franceschi l' ex sindaco di Cortina accusato di mobbing alla dipendente | dovrà pagare insieme al suo vice e a 2 segretari 300mila euro

Un’ombra torna a turbare la serenità di Cortina d’Ampezzo. Andrea Franceschi, ex sindaco, e altri ex amministratori si trovano ora ad affrontare una pesante richiesta di risarcimento di 300 mila euro per mobbing e comportamenti discutibili. Dopo anni di silenzio, il passato torna a bussare, portando con sé interrogativi sulla gestione e sulla giustizia. Ma cosa c’è dietro questa intricata vicenda? Scopriamolo.

CORTINA (BELLUNO) - A tre lustri dai fatti, l?erario presenta il conto ai passati amministratori e dirigenti del Comune di Cortina d?Ampezzo, chiamati a risarcire lo stesso municipio: una. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Andrea Franceschi, l'ex sindaco di Cortina accusato di mobbing alla dipendente: dovrà pagare (insieme al suo vice e a 2 segretari) 300mila euro

In questa notizia si parla di: cortina - andrea - franceschi - sindaco

Cortina, le motivazioni della Cassazione sulla prescrizione per l’ex sindaco Franceschi: “Nessuna…; Cortina d’Ampezzo, l’arresto dell’ex sindaco e la prescrizione; Il sindaco di Cortina si dimette: Andrea Franceschi lascia la carica per motivi personali.

Andrea Franceschi, l'ex sindaco di Cortina accusato di mobbing alla dipendente: dovrà pagare (insieme al suo vice e a 2 segretari) 300mila euro - A tre lustri dai fatti, l’erario presenta il conto ai passati amministratori e dirigenti del Comune di Cortina d’Ampezzo, chiamati a risarcire lo stesso municipio: ... Lo riporta msn.com

Mobbing alla dipendente, ex sindaco e vertici del Comune condannati a risarcire 300mila euro - A tre lustri dai fatti, l’erario presenta il conto ai passati amministratori e dirigenti del Comune di Cortina d’Ampezzo, chiamati a risarcire lo stesso municipio: ... Come scrive ilgazzettino.it