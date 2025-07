Pisa 2025-2026 si fa davvero sul serio Scatta il raduno all’Hotel Continental

Pisa 2025-2026 si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successi: l’entusiasmo e la determinazione sono alle stelle, con il raduno ufficiale all’Hotel Continental di Tirrenia che segna l’inizio di questa avventura. Dopo intense settimane di preparazione, i biancazzurri si ritrovano per gettare le basi di una stagione che promette grandi emozioni. È davvero il momento di scendere in campo: il futuro del Pisa è già in movimento!

di Lorenzo Vero La genesi della stagione del Pisa ha luogo a due passi dal mare, in un soleggiato pomeriggio di inizio luglio. Terminati i tre giorni dedicati ai test atletici e alle visite mediche al centro medico "Rehab and Sport", dove i giocatori si sono recati a gruppi, è arrivato il momento del raduno ufficiale del Pisa. Alle 19 della giornata di ieri, all'Hotel Continental, nel cuore di Tirrenia, si è ritrovata per la prima volta al completo la squadra nerazzurra assieme a mister Alberto Gilardino e al suo staff. Sono i primi momenti della squadra al completo in una stagione storica, quella del ritorno in Serie A.

