Inter il comunicato ufficiale del Club sugli allenamenti estivi dei nerazzurri | tutte le informazioni e i dettagli

L’estate si anima di entusiasmo e determinazione: l’Inter si prepara a conquistare la stagione 2025/26 con un ritiro estivo che promette grandi sfide e successi. Sabato 26 luglio, i nerazzurri si riuniranno al BPER Training Centre per iniziare ufficialmente la preparazione, un momento cruciale per consolidare team e obiettivi. Scoprite tutti i dettagli sull’avvio degli allenamenti e le novità che aspettano i tifosi e gli appassionati.

Inter, i ragazzi di Chivu si preparano alla stagione 202526: tutti i dettagli sull’inizio del ritiro a luglio dei nerazzurri. L’inizio della nuova stagione è ormai alle porte, e l’ Inter si prepara a vivere un’estate di lavoro intenso in vista dell’annata 202526. I nerazzurri si raduneranno sabato 26 luglio al BPER Training Centre per la ripresa degli allenamenti, dando ufficialmente il via alla preparazione estiva. Il ritiro, che avrà luogo come da tradizione al Centro Sportivo di Appiano Gentile, sarà un momento cruciale per definire la forma fisica della squadra e perfezionare i meccanismi di gioco sotto la guida di Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter, il comunicato ufficiale del Club sugli allenamenti estivi dei nerazzurri: tutte le informazioni e i dettagli

