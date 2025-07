Colta da attacco di panico sviene sul marciapiedi | turista soccorsa dalla polizia locale

Un momento di paura e preoccupazione ha scosso la rotatoria di via di Francia-Cantore, quando una turista francese, colta da un attacco di panico, è svenuta sul marciapiede sotto lo sguardo allarmato della figlia. Fortunatamente, l'intervento tempestivo della polizia locale ha evitato il peggio, dimostrando ancora una volta come la presenza di spirito e la prontezza possano fare la differenza in situazioni di emergenza.

Il traffico intenso e la paura di perdere la nave sono costati a una turista francese un attacco di panico e la perdita dei sensi. È successo ieri, mercoledì 9 luglio, nella rotatoria di via di Francia-Cantore: la donna, 40 anni, accompagnata dalla figlia minorenne, è svenuta sul marciapiede ed è. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

