Garlasco parla uno dei primi carabinieri a villa Poggi | la telefonata di Stasi al 118 e cosa c' era in TV

Nel cuore di Garlasco, un ex carabiniere rivela dettagli sorprendenti sulla telefonata di Stasi al 118 e le immagini trasmesse in TV nella villa, sollevando dubbi sulla versione ufficiale. Il colonnello Cassese mette in discussione l’ipotesi di un semplice incidente, sottolineando che "non era un videogioco", e apre così nuovi scenari sul caso. La verità potrebbe essere più intricata di quanto si pensi.

Il colonnello Cassese solleva dei dubbi su Stasi: la telefonata al 118 e le immagini sulla TV accesa nella villa. "Non era un videogioco". 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Garlasco, parla uno dei primi carabinieri a villa Poggi: la telefonata di Stasi al 118 e cosa c'era in TV

Garlasco, la rivelazione sulla telefonata di Stasi al 188. Quella voce: “Andrea…” Vai su Facebook

Cosa è emerso dallo Speciale “Chi l’ha visto?” sul caso Garlasco e il mistero del videogioco - Federica Sciarelli ritorna sul delitto di Chiara Poggi con una intervista al colonnello Cassese, tra i primi a occuparsi del caso ... Riporta iodonna.it

Chi l'ha visto?, delitto di Garlasco: "Alberto Stasi ha chiamato il 118 davanti alla caserma dei carabinieri" - Nella puntata di mercoledì 9 luglio, il Colonnello Cassese ha rivelato un dettaglio sorprendente sulla chiamata che Alberto Stasi fece al 118 il giorno dell'omicidio di Chiara Poggi ... Secondo today.it