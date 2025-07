Confagricoltura all’assemblea estiva di Milano l' appello | Difendere chi produce e i nostri territori

Confagricoltura si mobilita a Milano, sotto l’egida dell’Assemblea Estiva, per ribadire l’indispensabile ruolo dei produttori e della tutela dei nostri territori. Con il presidente Montemaggi e il direttore Gasparini presenti, l’obiettivo è rafforzare la difesa delle eccellenze agricole italiane contro sfide e minacce. Un momento cruciale per un settore che non può più permettersi di essere lasciato indietro: l’appello è chiaro, la nostra terra merita protezione e valorizzazione.

Il presidente di Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini Daniele Montemaggi e il direttore Luca Gasparini hanno partecipato martedì all’assemblea estiva di Confagricoltura, ospitata nell’Aula Magna dell’Università Bocconi di Milano. Un appuntamento che ha visto il mondo agricolo confrontarsi con. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Confagricoltura all’assemblea estiva di Milano, l'appello: "Difendere chi produce e i nostri territori" - Un appuntamento che ha visto il mondo agricolo confrontarsi con le sfide di un settore in continua evoluzione, ribadendo l'importanza di difendere i produttori e tutelare i nostri territori.

