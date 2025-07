La Rinascita conferma Robinson A un passo l’ingaggio di Denegri

La rinascita della Robinson conferma la solidità del progetto e il valore di una squadra pronta a brillare. Con l’ufficializzazione di Dole come main sponsor e Denegri a un passo, le ultime 24 ore sono state intense e decisive. Gerald Robinson, pilastro indiscusso, resta al centro dell’attenzione, pronto a guidare i biancorossi verso nuovi traguardi e successi. La stagione si apre con grandi ambizioni e un entusiasmo rinnovato. La vera sfida sta per cominciare, e tutto è pronto per il grande salto.

Gerald Robinson confermato, Denegri a un passo e oggi l'ufficializzazione di Dole come main sponsor. Sono 24 ore di fuoco per Rbr, che sta per completare la squadra e allo stesso tempo, questa mattina, accoglie un partner importante in più che accompagnerà il percorso dei biancorossi. Il primo punto fermo, tra i tre, è Gerald Robinson. Al centro di qualche spiffero di mercato, l'americano rimane colonna del quintetto di coach Dell'Agnello. "La scorsa estate, quando ho firmato per due anni, non conoscevo ancora bene la società, ma era chiaro fin da subito che si trattava di un progetto ambizioso – spiega Robinson –.

