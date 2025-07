Pioggia di medaglie per Pistoia e Pescia

Una vera e propria pioggia di medaglie ha incoronato Pistoia e Pescia al Campionato Regionale Federale di Tiro a Segno a Siena. Con cinque ori conquistati, gli atleti locali si sono distinti per bravura e determinazione, portando entusiasmo e orgoglio alle loro città. Questi successi testimoniano il talento e la passione che animano il mondo del tiro a segno toscano, dimostrando come l'impegno possa trasformarsi in grande vittoria. La Toscana si conferma una regione di eccellenza in questa disciplina, un esempio da seguire.

Pistoia e Pescia sugli scudi al Campionato Regionale Federale di Tiro a Segno, tenutosi al poligono di tiro di Siena. Cinque le medaglie d’oro del Tiro a Segno di Pistoia: tre ottenute da Alessandra Caramelli, nella carabina a 10 metri, in quella sportiva a 60 metri a terra e nella carabina sportiva tre posizioni 60 colpi, una andata a Luigi Folchinni nella pistola libera e l’altra a suo padre Ciro nella pistola standard. Tre i titoli toscani vinti dai piccoli atleti pesciatini. Nella carabina a 10 metri categoria giovanissimi con appoggio Lapo Ercolini si è laureato campione regionale, nel bersaglio mobile in appoggio Giovanissimi sul primo gradino del podio è salito Ettore Rosellini, mentre nel bersaglio mobile Allievi ancora un titolo regionale con Gioele Silvestri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pioggia di medaglie per Pistoia e Pescia

In questa notizia si parla di: pistoia - medaglie - pescia - pioggia

Pioggia di medaglie per Pistoia e Pescia.

Pioggia di medaglie per Pistoia e Pescia - Pistoia e Pescia sugli scudi al Campionato Regionale Federale di Tiro a Segno, tenutosi al poligono di tiro di Siena. Si legge su msn.com

E’ una pioggia di titoli e medaglie-Virtus ai toscani Juniores e Allievi - Diciannove atleti sul podio, sette titoli toscani di cui tre Juniores e quattro Allievi/e, cinque medaglie d’argento e tre di bronzo. noitv.it scrive