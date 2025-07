Geronimo La Russa eletto presidente dell’Aci quanto guadagna

Geronimo La Russa, eletto presidente dell'ACI per il quadriennio 2025-2028, si prepara a guidare l'Automobile Club d’Italia in un momento cruciale. Ma quanto guadagna il nuovo leader? Scopriamo insieme il ruolo e le retribuzioni di questa figura chiave nel mondo dell’automobilismo italiano, e quali sfide lo attendono nel prossimo futuro.

L’ Aci, l’assemblea nazionale dell’Automobile Club d’Italia ha affidato la guida dell’associazione a Geronimo La Russa (figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa) per il quadriennio 2025-2028. Una scelta che arriva dopo le dimissioni di Angelo Sticchi Damiani e che apre una nuova fase per l’associazione, chiamata a rafforzare la propria governance, completare le nomine dei cda e affrontare i dossier più urgenti: sicurezza stradale, digitalizzazione del Pra, e grandi eventi sportivi come il rinnovo del Gp di Monza. Geronimo La Russa, un mandato forte con oltre il 78% dei consensi. Con più del 78% delle preferenze sui 2. 🔗 Leggi su Quifinanza.it