Dopo Gianmaria anche Maddalena un’altra alunna rifiuta l’esame orale | I prof pensano solo ai voti a scuola manca empatia troppa competizione

Dopo Gianmaria, anche Maddalena sceglie di rifiutare l’esame orale, evidenziando un malessere crescente tra gli studenti. Tra pressioni e mancanza di empatia, si diffonde il senso di frustrazione, alimentato da una scuola troppo competitiva e poco attenta alle emozioni. È tempo di riflettere: come possiamo ricostruire un ambiente scolastico più umano e solidale? La risposta spetta a tutti noi.

Dopo Gianmaria, ecco Maddalena. Un'altra studentessa ha deciso di presentarsi all’esame di maturità rifiutando però di sostenere il colloquio. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: gianmaria - maddalena - altra - esame

Gianmaria Favaretto ha 19 anni, studiava al liceo scientifico di Padova. Quest’anno, dopo aver sostenuto le prove scritte della maturità, ha deciso di non fare la prova orale. Aveva già maturato tutti i crediti necessari per potersi diplomare con la sufficienza. Per Vai su Facebook

“L’esame di maturità è una sciocchezza”: studente di Padova rifiuta l’orale per protesta contro il sistema - Gianmaria Favaretto, 19 anni, ex studente del liceo scientifico Enrico Fermi di Padova, ha deciso di voltare le spalle all’orale dell’esame di maturità ... Segnala fanpage.it

Padova, rifiuta di fare l’orale alla maturità: “L’esame è una sciocchezza, i voti non servono” - Il diciannovenne del liceo scientifico Fermi aveva già i crediti sufficienti per essere promosso: “Questo sistema di valutazione non rispecchia le reali ... Scrive repubblica.it