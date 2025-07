Amitrano si beve i vini di Nicolucci vincendo la TQQ.

Una serata di emozioni e convivialità all’Ippodromo del Savio, dove il talento di Gennaro Amitrano ha trionfato vincendo il Premio Fattoria Nicolucci. Nonostante il tempo variabile, l’evento si è rivelato un grande successo, celebrando la passione per il trotto e il vino di Nicolucci di Predappio Alta. Un connubio perfetto tra sport e gusto, che ha lasciato tutti con il sorriso. E la serata si è conclusa con un brindisi indimenticabile...

Il tempo variabile non ha guastato la serata di corse al trotto di martedì 8 luglio all'Ippodromo del Savio, interamente dedicata all'azienda vitivinicola Nicolucci di Predappio Alta. La corsa più importante della serata – Premio Fattoria Nicolucci - TrisQuartéQuinté riservata ai cavalli di quattro anni, era la quarta che ha visto il successo successo per Forest e Gennaro Amitrano, al via da quota meno venti, sul fuggitivo Follow Me, terza posizione per Fortana Si con Fatou di Poggio e Firestar Bfc a completare il marcatore. Ragguaglio di 1.17.1 al chilometro e quote a partire da euro 333,17 per la tris, passando per gli 862 accreditati alla quarté e a ben 8239 assegnati ai vincitori della scommessa quinté.