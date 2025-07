Addio ad un volto storico della Croce Rossa | si è spento Giancarlo Bondi mezzo secolo da volontario

Un'assenza che lascia un vuoto profondo nel cuore della Croce Rossa di Forlì: Giancarlo Bondi, eroe silenzioso e esempio di dedizione, ci ha lasciato dopo mezzo secolo di servizio. La sua passione e impegno continuano a ispirare tutti noi a portare avanti con orgoglio i valori umanitari. È un triste giovedì, ma anche un momento per ricordare e celebrare una vita dedicata agli altri.

