Lucumi il Bologna aspetta Scade la clausola d’uscita Il pericolo arriva dai turchi

Il Bologna si trova a un bivio decisivo: con la clausola di uscita in scadenza e il pericolo di una partenza dai turchi dietro l’angolo, i rossoblù devono fare i conti con le richieste di Sam Beukema. La pressione cresce, ma il club è determinato a proteggere tre anni di successi. Il futuro del difensore olandese potrebbe essere scritto nelle prossime ore: la strategia è tutta da definire.

Il Bologna ribalta le carte in tavola. Sam Beukema, nell’ultimo mese, ha chiesto tre volte la cessione: il padre e agente si è recato due volte a Casteldebole per incontrare i vertici e chiedere di andare e in un’ultima occasione ha spedito una mail invitando la dirigenza rossoblù a chiudere la partita del trasferimento con il Napoli entro il raduno e soprattutto la partenza per il ritiro, per evitare di macchiare tre anni di crescita e successi con episodi spiacevoli ed evitare un faccia a faccia con il pubblico. Il Bologna ha preso Vitik e ora è la dirigenza rossoblù ad aver invitato Beukema a rivolgersi al Napoli: "Noi ti facciamo partire alle nostre condizioni, ma se non vuoi venire al raduno e in ritiro adesso devi essere tu a parlare con il Napoli e invitarlo colmare la differenza". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lucumi, il Bologna aspetta. Scade la clausola d’uscita. Il pericolo arriva dai turchi

