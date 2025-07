Piazza Kennedy palla a due Un torneo 4 contro 4

Preparati a vivere tre serate di pura energia e adrenalina in piazza Kennedy! Da oggi a sabato, Ravenna Slam Nights trasforma la piazza in un palcoscenico di basket 4 contro 4, musica coinvolgente e street food delizioso. Un evento nato dalla passione di giovani talenti che promette emozioni, divertimento e un’occasione unica di socializzare. Non mancare a questa festa di sport e cultura urbana!

Da oggi a sabato in piazza Kennedy, arriva Ravenna Slam Nights, un torneo di pallacanestro 4 contro 4 accompagnato da musica e street food che accenderĂ per tre serate, dalle 17 all’1 di notte, una delle principali piazze cittadine.L’evento nasce dall’idea di tre giovani appassionati di palla a spicchi, Emmanuele Scaccabarozzi, Federico Secchiari e Pietro Baravelli ed è realizzato in collaborazione con Basket Ravenna ’Piero Manetti’, Junior Basket Ravenna e il Comune di Ravenna. Per l’occasione verrĂ allestito un campo ad hoc in piazza Kennedy, che si riempirĂ di giocatori e appassionati, con l’occasione di promuovere il movimento cestistico cittadino anche a tanti ravennati e turisti che ogni sera frequentano il cuore della cittĂ . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Piazza Kennedy, palla a due. Un torneo 4 contro 4

