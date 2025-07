Retegui sedotto dall’Arabia Il campionato e l’Italia perdono il loro bomber

Il calcio italiano si prepara a un nuovo cambio di scena: Mateo Retegui, il capocannoniere della Serie A, potrebbe lasciare l’Italia per l’Arabia Saudita. Sedotto dalla generosa offerta dell’Al-Qadsiah, il bomber si avvicina a un futuro dorato in Oriente, lasciando un segno indelebile nel cuore dei tifosi e nelle casse dell’Atalanta. L’addio di Retegui rappresenta un’occasione di crescita ma anche un arrivederci...

La Serie A si appresta a salutare il suo capocannoniere: Mateo Retegui, infatti, è vicino a volare in Arabia Saudita solleticato e sedotto dalla ricchissima offerta ricevuta dall'Al-Qadsiah, che ha virato sull'italo-argentino dopo il no di Moise Kean. Pronto un quadriennale da 20 milioni a stagione per la punta, che sarebbe l'ennesima plusvalenza straordinaria per le casse atalantine. La Dea, infatti, incasserà 60 milioni più bonus dalla vendita del goleador ex Tigre, che era stato prelevato 10 mesi fa dal Genoa per 22 più 3 di bonus. Un affare clamoroso quello realizzato dal club della famiglia Percassi, ora già a caccia del sostituto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it