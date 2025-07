Scoprimento targhe in ricordo di Luciana Canepa storica presidente del comitato Val Varenna

Domenica 13 luglio, nel suggestivo scenario dei giardini Luciana Canepa, si svolgerà un evento speciale per commemorare i trent’anni dalla scomparsa di una figura fondamentale del territorio. La giornata, dedicata alla memoria di Luciana Canepa, prima e storica presidente del Comitato Val Varenna, prenderà il via con lo scopertura di targhe commemorative, seguito da musica e racconti che celebrano il suo impatto. Un’occasione unica per onorare il passato e rafforzare il legame con la comunità.

Domenica 13 luglio alle 17, in occasione dei trent'anni dalla morte di Luciana Canepa, prima e storica presidente del comitato Val Varenna, si terrà un pomeriggio in suo ricordo con lo scoprimento di alcune targhe e poi musica e storie. La cerimonia si terrà nei giardini Luciana Canepa: musica. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: luciana - canepa - targhe - ricordo

Scoprimento targhe in ricordo di Luciana Canepa, storica presidente del comitato Val Varenna; “Un pomeriggio per Luciana”: la Val Varenna ricorda Luciana Canepa a trent’anni dalla scomparsa.

Targhe a ‘Il Pentagramma’ - la Nazione - La tradizione di riconoscere meriti a cittadini e associazioni per il loro impegno culturale e sociale, iniziata molti anni fa, è stata portata avanti con la consegna di targhe a ricordo. Scrive lanazione.it