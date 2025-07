Samb il punto sul mercato Si tratta sempre per Dalmazzi

Samb riparte forte, con il suo capitano Umberto Eusepi pronto a guidare i rossoblù verso nuove sfide. Con 17 reti nella passata stagione e un carisma che trascina tutta la squadra, Eusepi si conferma punto di riferimento sia in campo che nello spogliatoio. La sua esperienza e leadership sono fondamentali per consolidare il successo e puntare ancora più in alto. Il suo legame con il club del Riviera delle Palme fino al 2027 promette un futuro ricco di emozioni e trionfi.

Il trentaseienne attaccante romano ha affidato alla sua fanpage la soddisfazione per il prolungamento del contratto. "Fiero ed orgoglioso – scrive il bomber rossoblù – di continuare a indossare questa maglia, ormai è la mia seconda pelle. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Samb, il punto sul mercato. Si tratta sempre per Dalmazzi

