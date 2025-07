Adamant ipotesi girone sud Tio rinnova | Obiettivi comuni

L'Adamant si prepara con entusiasmo al grande salto in B Nazionale, consolidando obiettivi condivisi e rafforzando il proprio roster. La recente firma di Willis Tio, che ha rinnovato con entusiasmo il suo impegno a Ferrara, testimonia la volontà di creare una squadra competitiva e ambiziosa. Con l’entusiasmo alle stelle e un progetto condiviso, i biancazzurri sono pronti a scrivere una nuova entusiasmante pagina della loro storia.

Tra ufficialità ed ipotesi di gironi, l’Adamant è nel pieno della sua estate di preparazione al salto di categoria in B Nazionale. Ieri è arrivata la tanto attesa fumata bianca per la permanenza a Ferrara di Willis Tio, che ha siglato un nuovo accordo con la società biancazzurra e resterà così all’ombra del Castello Estense dopo l’ottima scorsa stagione culminata con la promozione. Tio, dopo un periodo iniziale di ambientamento, è sbocciato definitivamente nei playoff, risultando determinante soprattutto nei finali di gara, grazie al suo atletismo e alla sua energia sotto canestro. Coach Benedetto lo ha voluto fortemente anche in B1, e per l’ala ex Collegno sarà l’esordio nella terza serie nazionale: "Ho scelto di rimanere perché penso che il mio percorso di crescita qui a Ferrara non sia ancora finito, credo di avere ancora molto da imparare – le parole del ragazzo –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net