Spettacolo al Bussolari Playground che oggi e domani propone anche la novità play-in Mastellari spinge in alto Tatto#13

L’atmosfera al Bussolari Playground infiamma l’estate con emozioni da brivido: oggi e domani, tra novità come Play in Mastellari e incontri spettacolari sul campo Gianni Cristofori, il torneo numero 43 promette grandi sfide. Con un pubblico entusiasta e partite emozionanti, questa kermesse sportiva continua a sorprendere, anche in caso di pioggia, trasferendosi alla palestra Valeria Moratello. Chi si aggiudicherà la vittoria finale? Scopriamolo insieme fino a giovedì prossimo!

Si continua a giocare sul campo Gianni Cristofori dei Giardini Margherita. Fino a giovedì prossimo tutti a seguire l'edizione numero 43 del Walter Bussolari Playground. In caso di pioggia previsto il trasferimento alla palestra Valeria Moratello, nel complesso della Lunetta Gamberini. Tanto pubblico e tante emozioni, come nel caso del confronto tra imbattute, ovvero Carpanelli Motori il Mulino Bruciato contro Tatto#13. La spunta la seconda squadra, allenata da Bartolini, che trova 11 punti da Mastellari e Zanetti, 12 da Osellieri, 10 da Simon e 4 dall'eterno Alex Ranuzzi. Al Mulino Bruciato non bastano Gallo e Romanò da 21 e 19 punti.

In questa notizia si parla di: bussolari - playground - mastellari - tatto

