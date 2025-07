Albertini vota Vlahovic | Non si discute lo prenderei a occhi chiusi

L'ex centrocampista Albertini non ha dubbi: Vlahovic sarebbe un acquisto eccellente per il Milan. Con entusiasmo, evidenzia come l’attaccante serbo, se inserito nelle giuste circostanze, possa fare la differenza e portare grande valore alla squadra. La sua opinione si unisce alla soddisfazione per i recenti arrivi di Ricci e Modric, consolidando l’idea che il Diavolo sia sulla strada giusta verso un futuro ancora più competitivo.

L'ex centrocampista è soddisfatto dell'arrivo al Milan di Ricci e Modric e sull'attaccante serbo: "Se messo nelle condizioni giuste fa la differenza. E in rossonero sono convinto farebbe benissimo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Albertini vota Vlahovic: "Non si discute, lo prenderei a occhi chiusi"

