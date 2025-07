Lettera di Trump sui dazi al Brasile il tycoon minaccia Lula | Abbandona il processo a Bolsonaro o tariffe del 50% dal 1º agosto

In una mossa che scuote le relazioni internazionali, Donald Trump ha inviato una lettera al presidente Lula, minacciando tariffe del 50% e chiedendo di abbandonare il processo contro Bolsonaro. L’ex presidente statunitense non ha esitato a definire la lotta legale come una "caccia alle streghe", invitando a risolvere la questione immediatamente. Il suo intervento potrebbe avere ripercussioni significative sull’equilibrio economico e politico tra Stati Uniti, Brasile e Sud America.

Il dealmaker Trump chiede a Lula di "abbandonare il processo contro Bolsonaro, o, in alternativa, assicurare che egli riceva un'assoluzione completa da tutte le accuse". Per il tycoon "la caccia alle streghe deve finire immediatamente" Donald Trump ha inviato una lettera sui dazi indirizzata.

Trump: “Comunicheremo le decisioni sui dazi via lettera. Non possiamo incontrare tutti” - Donald Trump ha annunciato che la sua amministrazione informerà 150 Paesi sulle nuove condizioni dei dazi tramite lettere, evidenziando l'impossibilità di incontri diretti.

