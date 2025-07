Calciomercato Roma idea Mavropanos | è l’alternativa a Lucumì

Mancano pochi giorni all'inizio del ritiro estivo della Roma, un momento cruciale per consolidare l’ottimo lavoro di Ranieri e prepararsi alla nuova stagione. Il calciomercato infiamma le discussioni, con Gasperini desideroso di inserire i primi rinforzi per plasmare la squadra secondo il suo stile. Tra le possibili novità, si parla di Mavropanos come alternativa a Lucumà: un’idea intrigante che potrebbe fare la differenza.

Una manciata di giorni separano la Roma dall’inizio di un ritiro estivo propedeutico ad una stagione che deve dare continuità all’ottimo lavoro svolto da Ranieri in questa prima parte di 2025. Il tema caldo non può che essere il calciomercato, con Gasperini che aspetta i primi colpi in entrata con cui lavorare fin da subito, per abituarli a mole di lavoro e stile di gioco che lo hanno sempre caratterizzato. Se in attacco si cerca di chiudere per un Ferguson tentato anche dall’Atalanta, in difesa si naviga ancora a vista, e l’ultima idea golosa porta a Kostantinos Mavropanos. Valutazioni in corso per il greco, su Lucumì il Galatasaray. 🔗 Leggi su Sololaroma.it