su tappeto e scale solo il dna di chiara e spuntano scarpe con suola a pallini

Nel mistero avvolto dalla vicenda di Garlasco, ogni dettaglio conta. Le ultime analisi sui reperti della villetta di via Pascoli hanno confermato che il sangue presente è esclusivamente quello di Chiara Poggi, smentendo ogni supposizione di tracce maschili. Tuttavia, tra tappeti e scale spuntano scarpe con suola a pallini e DNA di Chiara, alimentando ancora di più il giallo di un caso che continua a intrigare l’Italia. La verità si nasconde forse proprio nei dettagli più invisibili.

Nessuna sorpresa dalle analisi del tappetino del bagno e dal sangue in fondo alle scale della villetta di via Pascoli. Gli ultimi accertamenti sui reperti entrati nell'incidente probatorio della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, che vede indagato per omicidio in concorso Andrea Sempio, hanno rivelato che non ci sono profili maschili, ma solo il sangue di Chiara Poggi, massacrata il 13 agosto 2007. Ed è esclusivamente suo il profilo genetico individuato sui tre tamponi autoptici prelevati alla 26enne, mentre dal segmento pilifero trovato nei rifiuti non è stato possibile ricavare alcun Dna.