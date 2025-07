Mio figlio di 15 mesi punto da un anemone sulla riva Gli esperti | Presenza accertata nel nostro mare ma ustioni rare

Se stai pianificando le vacanze estive e desideri un mare sicuro per tutta la famiglia, è fondamentale conoscere i rischi nascosti come gli anemoni urticanti. La presenza di questi organismi nelle acque della Riviera romagnola, seppur rara, può causare incidenti spiacevoli, come quello occorso a mio figlio di 15 mesi. Con Dossier RiminiToday abbiamo analizzato attentamente questa problematica, perché la sicurezza dei tuoi cari merita tutta l’attenzione possibile.

Scegliere la "Perla Verde" come meta delle proprie vacanze estive e ritrovarsi a fare avanti e indietro dall’ospedale di Rimini per un pericolo che non era stato minimamente messo in conto: la presenza di anemoni urticanti nelle acque della Riviera romagnola. Con Dossier RiminiToday abbiamo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: presenza - figlio - mesi - punto

Antonello Venditti, il rapporto con il figlio Francesco: “Mio padre è una presenza costante” - Antonello Venditti mantiene un legame forte e costante con suo figlio Francesco, nato dalla relazione con Simona Izzo.

Si è svolta questa mattina, alla presenza del figlio, in via Papa Sergio I - nel quartiere dell’Arenella - la cerimonia di collocazione di una piastrella di ceramica in memoria di Lia Pipitone, uccisa dalla mafia il 23 settembre 1983 Vai su Facebook

Mio figlio di 15 mesi punto da un anemone sulla riva. Gli esperti: Presenza accertata nel nostro mare, ma ustioni rare; Bimbo di 9 mesi in coma, il padre: Non punto l'indice, ma bisogna fare luce sulle vecchie fratture; ISEE 2025: documenti necessari.

Giuseppe Difonzo chi è: condannato per omicidio della figlia di 3 mesi ... - Così Giuseppe Difonzo avrebbe visto la figlia Emanuela, di appena 3 mesi, al punto da provare più volte ad ucciderla fino a riuscirci, la ... Riporta ilsussidiario.net

Lascia il figlio di pochi mesi sull'auto, 29enne denunciata - MSN - Una donna di 29 anni, di origini cubane e residente a Bereguardo (Pavia), è stata denunciata per abbandono di minori per aver lasciato il proprio bimbo, di pochi mesi, da ... Si legge su msn.com