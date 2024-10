Perché l’ex di Carlotta Benusiglio non era il suo stalker, i giudici: “Lei non aveva cambiato le sue abitudini” (Di martedì 22 ottobre 2024) "Non aveva cambiato le sue abitudini di vita e, durante la relazione con Venturi, non aveva temuto per l'incolumità sua e dei prossimi congiunti": con queste motivazioni Marco Venturi è stato assolto dall'accusa di stalking nei confronti della sua ex compagna Carlotta Benusiglio, trovata impiccata nel 2016 in un giardino di Milano. Fanpage.it - Perché l’ex di Carlotta Benusiglio non era il suo stalker, i giudici: “Lei non aveva cambiato le sue abitudini” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 22 ottobre 2024) "Nonle sue abitudini di vita e, durante la relazione con Venturi, nontemuto per l'incolumità sua e dei prossimi congiunti": con queste motivazioni Marco Venturi è stato assolto dall'accusa di stalking nei confronti della sua ex compagna, trovata impiccata nel 2016 in un giardino di Milano.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incidenti in Burundi-Burkina Faso : giocatore picchiato da un agente - lo aveva scambiato per un teppista - L'episodio è avvenuto al termine dell'incontro valido per le qualificazioni alla prossima edizione della Coppa d'Africa, giocato in campo neutro in Costa d'Avorio. A fine match s'è scatenato il caos per l'invasione di campo.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Avellino-Casertana 5-0 - Rigione : "Dispiace per Pazienza - avevamo responsabilità anche noi. Ecco cosa è cambiato" - Michele Rigione, difensore dell'Avellino, è intervenuto dopo la gara vinta contro la Casertana. Deve essere un punto di partenza. . . Queste le sue parole al triplice fischio: "È stata una partita bella, ci siamo divertiti. Stiamo facendo bene e stiamo raccogliendo punti, questo momento deve portarci. (Avellinotoday.it)

Uccide chi gli aveva cambiato la vita. L’ultima telefonata per nascondersi : “Ho visto tua madre con altri” - Arezzo, 8 ottobre 2024 – Una telefonata quando tutto era compiuto. Un gesto d’impeto, è l’ipotesi dei carabinieri a caccia del movente, dopo la confessione di Irfan nella lunga notte in caserma, davanti alle domande del procuratore capo Gianfederica Dito e il magistrato Angela Masiello, titolare dell’inchiesta. (Lanazione.it)