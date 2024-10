Mamma vado a fare una rapina Va in tabaccheria e ruba Gratta a vinci poi torna a casa e finisce malissimo

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) “una“. No, non è il titolo dell’ultima commedia vagamente ispirato a “ho perso l’aereo” o giù di lì, ma quanto realmente avvenuto in Italia nella mattinata di oggi, martedì 22 ottobre 2024. Tutto ha avuto inizio quando il 33enne protagonista di questa assurda storia ha avuto “un’illuminazione” e ha deciso non solo dire una, ma anche di comunicarlo alla. La donna, stanca dei litigi col figlio che ha problemi di droga e le chiedeva spesso del denaro, non ha fatto in tempo a fermarlo, ma ha coraggiosamente avvertito i carabinieri. L’uomo ha comunicato alla madre il suo intento mentre stava facendo pipì e si è subito recato presso un tabacchi lì vicino.