Il Milan fa i primi punti in Champions, battuto il Brugge 3-1: decidono Pulisic e doppio Reijnders (Di martedì 22 ottobre 2024) Vittoria del Milan per 3-1 sul Brugge a San Siro nella terza giornata del girone unico di Champions League: a segno Pulisic e due volte Reijnders per i rossoneri, Sabbe per il momentaneo pareggio dei belgi. Fanpage.it - Il Milan fa i primi punti in Champions, battuto il Brugge 3-1: decidono Pulisic e doppio Reijnders Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Vittoria delper 3-1 sula San Siro nella terza giornata del girone unico diLeague: a segnoe due volteper i rossoneri, Sabbe per il momentaneo pareggio dei belgi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milan - primo squillo in Champions : 3-1 al Club Brugge in 10. Doppio Reijnders - ma che brividi - Missione centrata per il Milan che inizia a fare punti in Champions League e abbandona così l`ultimo posto in classifica nella League Phase... (Calciomercato.com)

Risultati Champions League – Milan-Bruges 3-1 : tabellino e marcatori | News - Il tabellino completo di Milan-Bruges, terza gara della Fase Campionato della Champions League 2024-2025: i numeri del match di San Siro. (Pianetamilan.it)

Milan-Bruges - Camarda debutta in Champions League : record e numeri - Milan-Bruges, terza giornata della prima fase della Champions League 2024-25. Servono i tre punti ai rossoneri. Esordio record per Camarda. (Pianetamilan.it)