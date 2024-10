“Il flirt è già partito”. Ballando con le stelle, la coppia sempre più vicina: il pubblico esulta (Di martedì 22 ottobre 2024) A Ballando con le stelle i colpi di scena non mancano mai e, a quanto pare, neppure gli amori. Ce n’è uno in particolare che sembra decollare. In questi giorni il programma è colpito dal caso Alan Friedman. “Quello che è accaduto è successo davanti a molte persone che hanno visto e possono confermare. Ho deciso di fare quel tweet nel momento in cui ho saputo che è arrivata una lettera di richiamo da parte della Rai o della produzione”. >> Orrore in crociera, la scoperta in un bagno e poi lo choc per i passeggeri. Ma come si fa “La Rai aveva saputo ciò che era accaduto e aveva chiesto che il concorrente fosse fatto fuori questa sera, punto”. Così non era stato. Le carte in tavola erano cambiate anche se, a quanto pare, Alan Friedman potrebbe essere molto vicino ad un ammonimento. Staremo a vedere cosa succederà. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Acon lei colpi di scena non mancano mai e, a quanto pare, neppure gli amori. Ce n’è uno in particolare che sembra decollare. In questi giorni il programma è colpito dal caso Alan Friedman. “Quello che è accaduto è successo davanti a molte persone che hanno visto e possono confermare. Ho deciso di fare quel tweet nel momento in cui ho saputo che è arrivata una lettera di richiamo da parte della Rai o della produzione”. >> Orrore in crociera, la scoperta in un bagno e poi lo choc per i passeggeri. Ma come si fa “La Rai aveva saputo ciò che era accaduto e aveva chiesto che il concorrente fosse fatto fuori questa sera, punto”. Così non era stato. Le carte in tavola erano cambiate anche se, a quanto pare, Alan Friedman potrebbe essere molto vicino ad un ammonimento. Staremo a vedere cosa succederà.

Ballando con le Stelle - Bianca Guaccero ha mentito? “Dietro le quinte non si parla d’altro” - Ma non c’è mai stato alcun ritorno di fiamma, come insinuato invece da qualcuno. Le bugie hanno le gambe corte, soprattutto nel mondo dello spettacolo. “Dietro le quinte dello show non si parla d’altro: “Basta guardarli per capire che il flirt è già in atto” – ha assicurato il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi – Vero? Falso? Una cosa è certa: si piacciono”. (Dilei.it)