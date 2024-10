Atp Vienna 2024, si chiude la carriera di Dominic Thiem: Darderi torna a vincere dopo due mesi (Di martedì 22 ottobre 2024) Luciano Darderi accede al secondo turno del torneo Atp 500 di Vienna 2024, battendo in due set con il punteggio di 7-6(6) 6-2 l’idolo di casa Dominic Thiem. Una partita che ha posto fine alla carriera del campione austriaco, per il quale gli ultimi anni si sono rivelati un calvario di infortuni al polso fino al ritiro di questa sera a soli 31 anni. Per il giocatore italiano si tratta comunque della prima vittoria in oltre due mesi e dopo sette sconfitte consecutive: l’ultimo successo di Darderi nel circuito risaliva infatti al 13 agosto scorso in quel di Cincinnati. Adesso per il numero 42 del mondo ci sarà il vincente del match tra Jack Draper e Kei Nishikori. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Lucianoaccede al secondo turno del torneo Atp 500 di, battendo in due set con il punteggio di 7-6(6) 6-2 l’idolo di casa. Una partita che ha posto fine alladel campione austriaco, per il quale gli ultimi anni si sono rivelati un calvario di infortuni al polso fino al ritiro di questa sera a soli 31 anni. Per il giocatore italiano si tratta comunque della prima vittoria in oltre duesette sconfitte consecutive: l’ultimo successo dinel circuito risaliva infatti al 13 agosto scorso in quel di Cincinnati. Adesso per il numero 42 del mondo ci sarà il vincente del match tra Jack Draper e Kei Nishikori.

