Tennis: Torneo Vienna. Cobolli supera il primo turno (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il romano supera all'esordio lo spagnolo Davidovich Fokina in due set Vienna (AUSTRIA) - Parte bene l'avventura di Flavio Cobolli nell'Erste Bank Open, l'ATP 500 di Vienna sul veloce indoor (Austria, montepremi 2.470.310 euro). Il Tennista romano, n.31 del mondo, ha battuto all'esordio in due set lo Ilgiornaleditalia.it - Tennis: Torneo Vienna. Cobolli supera il primo turno Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il romanoall'esordio lo spagnolo Davidovich Fokina in due set(AUSTRIA) - Parte bene l'avventura di Flavionell'Erste Bank Open, l'ATP 500 disul veloce indoor (Austria, montepremi 2.470.310 euro). Ilta romano, n.31 del mondo, ha battuto all'esordio in due set lo

ATP Vienna - Flavio Cobolli brilla all’esordio contro lo spagnolo Davidovich Fokina - Cobolli ha sbagliato di più dello spagnolo (42 errori non forzati contro 30), ma anche messo a segno più vincenti (20 contro 5). Qui è Cobolli a dominare, scappando subito sul 3-0 e poi andando a chiudere sul 7-1. Nel prossimo turno Cobolli affronterà il vincente del match tra l’australiano Alex De Minaur, seconda testa di serie, ed il tedesco Jan-Lennard Struff. (Oasport.it)

LIVE Cobolli-Davidovich Fokina 7-6 6-3 - ATP Vienna 2024 in DIRETTA : prova di forza del romano - 15-15 L’iberico rimedia con la prima vincente. 40-15 Flavio disegna il campo facendo correre l’avversario da una parte e dall’altra. 40-30 Risposta di dritto di Flavio che sorprende l’avversario. In corridoio il rovescio incrociato dello spagnolo. Servizio e dritto inside out ben giocato dall’azzurro. (Oasport.it)

Atp Vienna 2024 : Cobolli al secondo turno - piegato Davidovich Fokina - . Il tennista italiano dimostra grande solidità e concede poco in risposta, chiudendo 6-3 con il dritto inside in in uscita dal servizio al primo match point. Dall’altra parte lo spagnolo concede poco fino al tie break: qui è Cobolli show, con il mini break iniziale che gli dà subito il vantaggio. L’azzurro ha superato l’ostacolo Alejandro Davidovich Fokina in due set, con il punteggio di 7-6(1) ... (Sportface.it)