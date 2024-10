Reno, la piena fa tremare Cento: due ondate nell’arco di tre giorni (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ferrara, 21 ottobre 2024 – Ancora una volta nell’arco di breve tempo il Reno si alza e fa paura. I centesi lo osservano con apprensione, pregando che non li tradisca e che riesca anche stavolta a reggere l’enorme mole di acqua che si è concentrata fra gli argini. Ben due piene in tre giorni. Quella di venerdì, arrivata a 7.81, metri si era assestata tra il livello arancio e quello rosso, richiedendo la chiusura della passerella pedonale del ponte vecchio tra Cento e Pieve. Ma è stata la seconda a spaventare ancor di più i centesi. Ilrestodelcarlino.it - Reno, la piena fa tremare Cento: due ondate nell’arco di tre giorni Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ferrara, 21 ottobre 2024 – Ancora una voltadi breve tempo ilsi alza e fa paura. I centesi lo osservano con apprensione, pregando che non li tradisca e che riesca anche stavolta a reggere l’enorme mole di acqua che si è concentrata fra gli argini. Ben due piene in tre. Quella di venerdì, arrivata a 7.81, metri si era assestata tra il livello arancio e quello rosso, richiedendo la chiusura della passerella pedonale del ponte vecchio trae Pieve. Ma è stata la seconda a spaventare ancor di più i centesi.

