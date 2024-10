Giovane donna aggredita in via Paglia, la denuncia di un genitore (Di lunedì 21 ottobre 2024) Bergamo. E’ stata aggredita in via Paglia, in centro a Bergamo, a 50 metri dalla caserma dei carabinieri. Proprio lì dove lei ha un’attività. Ma a denunciare il fatto non è stata lei, una Giovane donna imprenditrice bergamasca, ma il padre che ha scelto di denunciare quanto è successo a DagoSpia che riceve e pubblica la lettera. “Cosa posso fare di lecito per salvaguardare mia figlia dalle aggressioni degli spacciatori che stazionano in via Paglia, zona centrale di Bergamo? – così si legge sul quotidiano online -. Lei, mia figlia, gestisce un’attività, lì. Esattamente come altri imprenditori che quotidianamente sono presi di mira e minacciati. Che non possono contare sulle forze dell’ordine perché ad ogni richiesta di aiuto si sentono rispondere con scuse surreali che giustificano l’impossibilità di intervento a qualsiasi livello. Bergamonews.it - Giovane donna aggredita in via Paglia, la denuncia di un genitore Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Bergamo. E’ statain via, in centro a Bergamo, a 50 metri dalla caserma dei carabinieri. Proprio lì dove lei ha un’attività. Ma are il fatto non è stata lei, unaimprenditrice bergamasca, ma il padre che ha scelto dire quanto è successo a DagoSpia che riceve e pubblica la lettera. “Cosa posso fare di lecito per salvaguardare mia figlia dalle aggressioni degli spacciatori che stazionano in via, zona centrale di Bergamo? – così si legge sul quotidiano online -. Lei, mia figlia, gestisce un’attività, lì. Esattamente come altri imprenditori che quotidianamente sono presi di mira e minacciati. Che non possono contare sulle forze dell’ordine perché ad ogni richiesta di aiuto si sentono rispondere con scuse surreali che giustificano l’impossibilità di intervento a qualsiasi livello.

