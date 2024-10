Zona industriale, incendio nel parcheggio interno di un'azienda di trasporti (Di domenica 20 ottobre 2024) La squadra di vigili del fuoco del distaccamento sud del comando provinciale di Catania sono intervenuti nel primo pomeriggio di oggi per un incendio sviluppatosi nel parcheggio interno di un'azienda di trasporti nella Zona industriale di Catania. Giunti sul posto i vigili del fuoco hanno messo Cataniatoday.it - Zona industriale, incendio nel parcheggio interno di un'azienda di trasporti Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) La squadra di vigili del fuoco del distaccamento sud del comando provinciale di Catania sono intervenuti nel primo pomeriggio di oggi per unsviluppatosi neldi un'dinelladi Catania. Giunti sul posto i vigili del fuoco hanno messo

Incendio a Villa San Giovanni nella zona industriale : ordinanza urgente della sindaca Caminiti - Questa notte un vasto incendio è divampato in via San Filippo Neri, nella zona industriale di Villa San Giovanni, interessando la sede della società Eco Fal. Il rogo è stato domato dal lavoro di dieci squadre dei vigili del fuoco e le operazioni di messa in sicurezza sono proseguite anche in... (Reggiotoday.it)

Pioggia infinita : l’Elsa straripa . Allagata la zona industriale Cusona. Allarme per i terreni smottati - Per salvarle è stata fatta saltare la chiusura di un cancello lungo la rete di recinzione che separava la strada di Monsanto dal distributore e le persone hanno quindi imboccato la Firenze Siena. "Sul bacino della Pesa non si sono avute particolari note di criticità ", continua Baroncelli. Qui, proprio all’altezza del retro del distributore lungo la superstrada Siena Firenze, si era formato un ... (Lanazione.it)

Incidente sul lavoro nella zona industriale - è grave dopo un volo di 10 metri : soccorso dall'elimedica atterrata vicino alle Poste - Infortunio sul lavoro giovedì pomeriggio nella zona industriale di Forlì. Un operaio di 39 anni di una ditta esterna è rimasto gravemente ferito in un incidente verificatosi all'Olitalia in via Meucci. La dinamica dell'accaduto è al vaglio al personale della Medicina sul Lavoro, intervenuta sul... (Forlitoday.it)