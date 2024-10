Partite Serie A oggi in TV, dove vedere Juve-Lazio e Milan-Udinese in diretta e streaming: gli orari (Di sabato 19 ottobre 2024) Per gli anticipi dell'ottava giornata della Serie A 2024-2025, in programma sabato 19 ottobre 2024, scendono in campo Como-Parma, Genoa-Bologna, Milan Udinese e Juventus-Lazio. Tutte le informazioni per vedere le Partite in diretta TV e streaming su DAZN e Sky. Fanpage.it - Partite Serie A oggi in TV, dove vedere Juve-Lazio e Milan-Udinese in diretta e streaming: gli orari Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Per gli anticipi dell'ottava giornata dellaA 2024-2025, in programma sabato 19 ottobre 2024, scendono in campo Como-Parma, Genoa-Bologna,ntus-. Tutte le informazioni perleinTV esu DAZN e Sky.

SERIE A 2024/2025 : LE PARTITE DELL’OTTAVA GIORNATA. CANALI - ORARI E TELECRONACA - Ore 18:00 Cagliari-Torino – in diretta su DAZN, su Sky Sport Calcio, su Sky Sport 4K, su Sky Sport 251 e su NOW. Ore 20:45 Juventus-Lazio – In diretta su DAZN, su Sky Sport Uno, su Sky Sport Calcio, su Sky Sport 4K, su Sky Sport 251 e su NOW. L'articolo SERIE A 2024/2025: LE PARTITE DELL’OTTAVA GIORNATA. (Bubinoblog)

Serie B : tutte le partite della nona giornata 2024/2025 e dove vederle in tv - Questa partita sarĂ visibile in esclusiva su DAZN, con la telecronaca affidata a Mastroianni. I tifosi si preparano ad assistere a una serie di incontri che potrebbero rivelarsi decisivi per la lotta al vertice della classifica. Facebook WhatsApp Twitter Con il ritorno in campo della Serie B, la nona giornata della stagione 2024/2025 promette emozioni e sfide avvincenti. (Gaeta.it)

Serie B oggi - le partite della nona giornata del campionato 2024-2025 : dove vederle in diretta tv (canali e telecronisti) - 00. Sudtirol-Pisa, Partita trasmessa su Danz, telecronista: Marrucci Ore 15. 00. Per vederla basterà visitare il sito web di DAZN, completare la registrazione inserendo l’ e-mail, nome e cognome, navigare nella Sezione “Contenuti Gratuiti”. Modena-Palermo, Partita trasmessa su Danz, telecronista: Buscaglia Ore 17. (Superguidatv.it)