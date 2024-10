Muffa, umidità e sovraffollamento: le criticità del carcere di Udine (Di sabato 19 ottobre 2024) "Se ispezionassero un ristorante in condizioni solo un po' migliori di quelle in cui si trova la prima sezione del carcere di Udine lo chiuderebbero subito". Si sintetizza così il pensiero principale espresso dal garante dei diritti dei detenuti e delle persone sottoposte a misure restrittive Udinetoday.it - Muffa, umidità e sovraffollamento: le criticità del carcere di Udine Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) "Se ispezionassero un ristorante in condizioni solo un po' migliori di quelle in cui si trova la prima sezione deldilo chiuderebbero subito". Si sintetizza così il pensiero principale espresso dal garante dei diritti dei detenuti e delle persone sottoposte a misure restrittive

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dopo un furto gli vietano di stare a Udine - lui ci torna e finisce in carcere - L’uomo era stato colto in flagranza di reato assieme. . . È gravemente indiziato di essere uno degli autori del furto commesso nella notte del 4 settembre in un’abitazione di via Portogruaro, zona Gervasutta. Per questo un 47enne di nazionalità marocchina è stato arrestato dalla Polizia di Udine. (Udinetoday.it)

Sindaco dona 35 frigoriferi al carcere di Udine : “L’ho fatto per sdebitarmi dell’aiuto che mi hanno dato” - Il sindaco di Lusevera (Udine) ha donato 35 frigoriferi al carcere. Mauro Pinosa lo ha voluto fare perché era stato rinchiuso nel 1980 a causa di un'irregolarità nel porto d'armi: "Non appena liberato mi ripromisi di fare qualcosa per il carcere".Continua a leggere . (Fanpage.it)

Sindaco dona 35 frigoriferi al carcere di Udine : “È un modo per sdebitarmi per il sostegno ricevuto in cella 44 anni fa” - Mario Pinosa, primo cittadino di Lusevera, scontò 8 giorni per un ritardo nel rinnovo del porto d’armi. (Repubblica.it)