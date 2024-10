Lecce-Inter Primavera 0-0 al 45?: zero spettacolo, partita chiusa (Di sabato 19 ottobre 2024) Si è chiuso con un semplice 0-0 il primo tempo di Lecce-Inter Primavera. Pochi i colpi di scena in Puglia con i padroni di casa che hanno sfiorato il vantaggio. PAREGGIO – Al DEGHI Sport Center di San Pietro in Lama, il primo tempo di Lecce-Inter Primavera si è chiuso con il risultato di 0-0. Pareggio a reti bianche nella prima frazione. Buon inizio per i padroni di casa che dopo appena 3 minuti provano a farsi vedere in avanti con Addo che cerca la profondità ma viene chiuso in angolo. Un minuto più tardi ancora Lecce, con Yilmaz che prova a crossare in area di rigore ma Calligaris nonostante qualche difficoltà di troppo riesce a bloccare. Al sesto minuto prova a farsi vedere l’Inter con Topalovic. Azione murata, poi sulla ribattuta ci prova Venturini che viene chiuso dalla difesa. Al 18? è il Lecce a sfiorare il gol del vantaggio. Inter-news.it - Lecce-Inter Primavera 0-0 al 45?: zero spettacolo, partita chiusa Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Si è chiuso con un semplice 0-0 il primo tempo di. Pochi i colpi di scena in Puglia con i padroni di casa che hanno sfiorato il vantaggio. PAREGGIO – Al DEGHI Sport Center di San Pietro in Lama, il primo tempo disi è chiuso con il risultato di 0-0. Pareggio a reti bianche nella prima frazione. Buon inizio per i padroni di casa che dopo appena 3 minuti provano a farsi vedere in avanti con Addo che cerca la profondità ma viene chiuso in angolo. Un minuto più tardi ancora, con Yilmaz che prova a crossare in area di rigore ma Calligaris nonostante qualche difficoltà di troppo riesce a bloccare. Al sesto minuto prova a farsi vedere l’con Topalovic. Azione murata, poi sulla ribattuta ci prova Venturini che viene chiuso dalla difesa. Al 18? è ila sfiorare il gol del vantaggio.

Lecce-Inter Primavera - le formazioni ufficiali : un grande assente per Zanchetta! - 00 è in programma Lecce-Inter Primavera, valida per l’ottava giornata del campionato Under 20. Nell’undici ufficiale appena diramato, però, salta all’occhio l’assenza di uno dei suoi irrinunciabili. Di seguito il resto delle formazioni ufficiali di Lecce-Inter Primavera, con anche quelle dell’allenatore dei salentini Giuseppe Scurto. (Inter-news.it)