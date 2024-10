Tentato omicidio a Roma: arrestato un barbiere dopo un’aggressione con forbici (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un nuovo episodio di violenza ha scosso la Capitale, con un barbiere arrestato per aver Tentato di uccidere un cliente durante una lite all’interno di un barber shop. Il gravissimo fatto è avvenuto nel quartiere di Primavalle, in via Torrevecchia, mettendo in luce l’importanza della sorveglianza video nella risoluzione di crimini. La ricostruzione dell’episodio violento Martedì 15 ottobre, intorno al primo pomeriggio, un’animata discussione è scoppiata all’interno del barber shop ‘Men’s Look‘. Il cliente, in attesa di ricevere un servizio di barberia, ha iniziato a litigare con uno dei dipendenti del negozio. Le motivazioni del conflitto rimangono per ora incerte; tuttavia, la situazione è rapidamente degenerata. Secondo le prime informazioni, il barbiere ha impugnato un paio di forbici, colpendo l’uomo in modo grave. Gaeta.it - Tentato omicidio a Roma: arrestato un barbiere dopo un’aggressione con forbici Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un nuovo episodio di violenza ha scosso la Capitale, con unper averdi uccidere un cliente durante una lite all’interno di un barber shop. Il gravissimo fatto è avvenuto nel quartiere di Primavalle, in via Torrevecchia, mettendo in luce l’importanza della sorveglianza video nella risoluzione di crimini. La ricostruzione dell’episodio violento Martedì 15 ottobre, intorno al primo pomeriggio, un’animata discussione è scoppiata all’interno del barber shop ‘Men’s Look‘. Il cliente, in attesa di ricevere un servizio di barberia, ha iniziato a litigare con uno dei dipendenti del negozio. Le motivazioni del conflitto rimangono per ora incerte; tuttavia, la situazione è rapidamente degenerata. Secondo le prime informazioni, ilha impugnato un paio di, colpendo l’uomo in modo grave.

